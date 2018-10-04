В Могилёве две несовершеннолетние обманули продавцов на 250 рублей

Новости Беларуси. В Могилёве две несовершеннолетние подозреваются в обмане продавцов на 250 рублей.
Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, 16-летняя и 17-летняя могилёвчанки действовали по определённой схеме.
Подростки подходили к кассам с дешёвым товаром, стоимость которого не превышала полтора рубля. Далее они показывали 50-рублёвую купюру. Когда продавец начинал отсчитывать сдачу, девушки «случайно» находили у себя 50-копеечную монету и предлагали её работнику магазина, чтобы сдача получалась круглой суммы.
После этого несовершеннолетние прятали купюру и давали продавцу монету. Сотрудник магазина не замечал, что подростки не расплатились, выдавал им сдачу в 49 рублей и товар.
Подозреваемые воспользовались этой схемой пять раз и завладели 250 рублями.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Несовершеннолетние отпущены под обязательство о явке.
Проводится расследование.
Осенью 2018 года были задержаны жители Гродно, которые продавали скиммеры.
Злоумышленники планировали использовать устройства в разных регионах страны – подробности здесь.