В Могилёве две несовершеннолетние обманули продавцов на 250 рублей

Новости Беларуси. В Могилёве две несовершеннолетние подозреваются в обмане продавцов на 250 рублей.

Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, 16-летняя и 17-летняя могилёвчанки действовали по определённой схеме.

Подростки подходили к кассам с дешёвым товаром, стоимость которого не превышала полтора рубля. Далее они показывали 50-рублёвую купюру. Когда продавец начинал отсчитывать сдачу, девушки «случайно» находили у себя 50-копеечную монету и предлагали её работнику магазина, чтобы сдача получалась круглой суммы.

После этого несовершеннолетние прятали купюру и давали продавцу монету. Сотрудник магазина не замечал, что подростки не расплатились, выдавал им сдачу в 49 рублей и товар.

Подозреваемые воспользовались этой схемой пять раз и завладели 250 рублями.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Несовершеннолетние отпущены под обязательство о явке.

Проводится расследование.

Осенью 2018 года были задержаны жители Гродно, которые продавали скиммеры.