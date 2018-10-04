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В Могилёве две несовершеннолетние обманули продавцов на 250 рублей

04 октября 2018 14:27
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Новости Беларуси. В Могилёве две несовершеннолетние подозреваются в обмане продавцов на 250 рублей.  

Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, 16-летняя и 17-летняя могилёвчанки действовали по определённой схеме.  

Подростки подходили к кассам с дешёвым товаром, стоимость которого не превышала полтора рубля. Далее они показывали 50-рублёвую купюру. Когда продавец начинал отсчитывать сдачу, девушки «случайно» находили у себя 50-копеечную монету и предлагали её работнику магазина, чтобы сдача получалась круглой суммы.  

После этого несовершеннолетние прятали купюру и давали продавцу монету. Сотрудник магазина не замечал, что подростки не расплатились, выдавал им сдачу в 49 рублей и товар.  

Подозреваемые воспользовались этой схемой пять раз и завладели 250 рублями.  

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Несовершеннолетние отпущены под обязательство о явке.  

Проводится расследование.  

Осенью 2018 года были задержаны жители Гродно, которые продавали скиммеры.  

Злоумышленники планировали использовать устройства в разных регионах страны – подробности здесь.  

# Мошенничество # происшествия # Юлия Гончарова

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