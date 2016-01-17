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Дети 8 и 13 лет пострадали в результате падения наледи с крыш в Минске

17 января 2016 17:30
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Новости Беларуси. Несколько несчастных случаев произошло в Минске из-за падения снега и наледи с крыш зданий. В обоих случаях пострадали дети. Подробности на странице в социальной сети рассказал пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский.


Виталий Дембовский на странице в Facebook

МЧС в очередной раз напоминает владельцам зданий о необходимости очистки кровель от снега и льда. Это позволит избежать травмирования людей, а также обрушения конструкций. Зоны работ и неочищенные здания снизу должны быть ограждены.

Напомним, накануне был вынесен запрет на работу некоторых крупных торговых центров в Минской области. 

Объекты признаны опасными из-за отсутствия контроля за состоянием крыш (подробнее здесь).

# происшествия # Виталий Дембовский # Фотофакт # Несчастный случай

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