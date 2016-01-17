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Трое в масках ограбили ювелирный салон в центре Минска

17 января 2016 11:38
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Новости Беларуси. Дерзкое ограбление ювелирного салона, расположенного на улице Сурганова в Минске.

Трое неизвестных в масках зашли в торговый зал, потребовали от продавца лечь на пол,

разбили шесть витрин и взяли ювелирные изделия, после чего скрылись.

Трое в масках ограбили ювелирный салон в центре Минска-1

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Точная сумма похищенных изделий устанавливается.

Александр Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства хищения из ювелирного магазина, расположенного по улице Сурганова в городе Минске. Следствием установлено, что 16 января 2016 года около 17 часов трое неизвестных в масках зашли в помещение ювелирного магазина, потребовали от продавца лечь на пол, после чего разбили шесть витрин и завладели ювелирными изделиями. В настоящее время следствием устанавливается точная сумма похищенных ювелирных изделий. 

# происшествия # Фотофакт # Ограбление # Александр Климович

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