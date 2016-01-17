Трое в масках ограбили ювелирный салон в центре Минска

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Точная сумма похищенных изделий устанавливается.



Александр Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства хищения из ювелирного магазина, расположенного по улице Сурганова в городе Минске. Следствием установлено, что 16 января 2016 года около 17 часов трое неизвестных в масках зашли в помещение ювелирного магазина, потребовали от продавца лечь на пол, после чего разбили шесть витрин и завладели ювелирными изделиями. В настоящее время следствием устанавливается точная сумма похищенных ювелирных изделий.