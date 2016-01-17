Подробности ограбления ювелирного салона в Минске: кадры с места событий

Новости Беларуси. По факту ограбления ювелирного салона в Минске возбуждено уголовное дело. Нападавших ищут.

Дерзкое ограбление ювелирного салона, расположенного на улице Сурганова в Минске, произошло в субботу вечером.

Трое неизвестных в масках зашли в торговый зал, потребовали от продавца лечь на пол,

разбили шесть витрин и взяли ювелирные изделия, после чего скрылись.

Александр Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства хищения из ювелирного магазина, расположенного по улице Сурганова в городе Минске. Следствием установлено, что 16 января 2016 года около 17 часов трое неизвестных в масках зашли в помещение ювелирного магазина, потребовали от продавца лечь на пол, после чего разбили шесть витрин и завладели ювелирными изделиями. В настоящее время следствием устанавливается точная сумма похищенных ювелирных изделий.



Назначен ряд экспертных исследований, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей и местонахождения нападавших. Отрабатываются различные версии произошедшего.