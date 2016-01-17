32-летний житель Борисова избил бригаду скорой помощи

Новости Беларуси. На пульт скорой помощи поступил звонок о том, что 32-летний мужчина находится без сознания, ему необходима срочная медицинская помощь.

Прибыв по указанному адресу, врач и фельдшер увидели, что больной находится в состоянии алкогольного опьянения. Медики попытались привести мужчину в чувство.

Очнувшись, житель Борисова пришел в замешательство:

присутствием медиков в своей квартире он оказался недоволен. В ход пошли кулаки.

Сотрудники скорой успели вовремя вызвать милицию. Правоохранители быстро успокоили дебошира, а пострадавшие

медики написали заявление, чтобы привлечь виновного к ответственности.

К несчастью, этот инцидент далеко не первый случай, когда медработники подвергаются нападению со стороны пациентов.

Напомним, в прошлом году 56-летний житель Быхова, находящийся на лечении в Могилевской областной больнице, металлическим держателем ударил врача по голове. После чего выпрыгнул из окна третьего этажа (подробнее здесь).