«На кону человеческие жизни»: несколько крупных торговых центров закрыли из-за снега на крышах

Новости Беларуси. МЧС вынесло запрет на работу некоторых торговых центров в Минской области. Объекты торговли

признаны опасными из-за отсутствия контроля за состоянием крыш.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В список попали такие торговые центры: «Корона» и «Евроопт» в г. Борисове, «АЛМИ» в г. Молодечно, «Радуга» в г. Слуцке. Только после этого руководители начали уборку снега, хотя сделать это они должны были сразу, как выпало большое количество снега. Мера это вынужденная, так как примеров, когда крыши не выдерживали тяжести снега, к сожалению, довольно много, как у нас в стране, так и за рубежом. Снега «Даниэлла» принесла немало, а «Эмма» принесет еще больше: высота снежного покрова вырастет на 10-15 см. Шанса на ошибку нет, ведь на кону человеческие жизни, поэтому и было принято соответствующее решение.

Напомним, в субботу 16 января циклон несет в Беларусь снег и порывистый ветер.

Оранжевый уровень опасности объявлен на всей территории страны. На дорогах вновь ожидаются заносы и гололедица. Последствия второй в этом году снежной стихии больше других почувствуют жители юго-восточной части страны. Там температура вплотную приблизится к нулевой отметке, тогда как в остальных регионах сохранится морозная погода.