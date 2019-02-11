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В Витебске пьяный водитель Ford пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в ДТП

11 февраля 2019 07:34
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Новости Беларуси. Ночью 10 февраля в Витебске был задержан нетрезвый водитель.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, пьяный мужчина за рулём Ford двигался по улице Новооршанская. Когда водитель увидел патрульный автомобиль, он попытался скрыться.  

В Витебске пьяный водитель Ford пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в ДТП-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

На Московском проспекте гражданин не справился с управлением и выехал за пределы дороги, наехав на придорожные насаждения. Далее мужчина выбрался из машины и попытался сбежать, но был задержан инспекторами ГАИ.  

Задержанным оказался 29-летний витеблянин, в крови которого содержалось 1,08 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составлено 9 административных протоколов.  

В Витебске пьяный водитель Ford пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в ДТП-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Отмечается, что с начала 2019 года на территории Витебской области за вождение в нетрезвом виде привлекались к административной ответственности 228 человек.  

Зимой 2019 года в Прилуках 26-летний водитель легковушки пытался скрыться от сотрудников ГАИ. 

Мужчину остановили сугробы – здесь подробности.  

# Милицейская погоня # происшествия

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