В материалах – 6 эпизодов. В Минске рассматривают «дело медиков» в отношении экс-чиновника от здравоохранения

Новости Беларуси. Суд Центрального района Минска рассматривает уголовное дело в отношении экс-чиновника от здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о так называемом «деле медиков».

Вы можете поверить в то, что он совершил преступление?

В материалах дела – шесть эпизодов. Суммы взяток – от 100 до 10 тысяч долларов. В зале суда подсудимый находился под стражей. На слушание пришли бывшие пациенты Стрижака, родственники, а также знакомые.

Размик Мардоян, знакомый обвиняемого:

Нет, я не верю в это. Я этого человека с 1988 года знаю. И мне не верится в это. Я в шоке пока что. Хотелось бы, чтобы это было неправда. Как дружили, так и будем дружить. Каждый человек в жизни, наверное, имеет право ошибиться.

Напомним, Андрея Стрижака задержали в июне 2018 года. Причина – организация технического обслуживания медоборудования в больницах Гродно с личной выгодой.

Это лишь один из фигурантов «дела медиков». В масштабной коррупционной схеме, которую раскрыл КГБ, было задействовано более полусотни человек.