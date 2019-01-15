Рейсовый автобус Москва — Минск перевернулся под Борисовом

Новости Беларуси. В Борисовском районе в ДТП попал автобус с пассажирами.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась вечером четырнадцатого января недалеко от Борисова.
За рулем рейсового автобуса Volvo 9700 находился 30-летний житель Минска. Он не справился с управлением, автобус выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП был госпитализирован 25-летний мужчина.
Автобус ехал из Москвы в Минск. В момент аварии в транспортном средстве находились более 30 пассажиров.
В начале декабря в Воложинском районе минчанка погибла под колёсами автобуса (читать далее).