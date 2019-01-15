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Под Мозырем столкнулись автобус, грузовик и легковушка

15 января 2019 07:44
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Новости Беларуси. В Мозырском районе столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль.

По информации МЧС, авария произошла утром четырнадцатого января у д. Митьки.

Произошло столкновение грузовика «МАЗ-5340», автобуса «МАЗ 206» и легковушки Audi, водитель которой оказался зажат в салоне. Мужчину деблокировали сотрудники МЧС при помощи специального инструмента. Водитель был госпитализирован в медучреждение.

Водители остальных транспортных средств и четыре пассажира легкового автомобиля смогли покинуть его самостоятельно. В помощи медиков они не нуждались.

В момент ДТП в автобусе не было пассажиров.

На минувшей неделе в Гомеле легковушка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе (читать далее).

# Авария в Гомельской области # происшествия

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