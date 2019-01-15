Под Мозырем столкнулись автобус, грузовик и легковушка

Новости Беларуси. В Мозырском районе столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль.
По информации МЧС, авария произошла утром четырнадцатого января у д. Митьки.
Произошло столкновение грузовика «МАЗ-5340», автобуса «МАЗ 206» и легковушки Audi, водитель которой оказался зажат в салоне. Мужчину деблокировали сотрудники МЧС при помощи специального инструмента. Водитель был госпитализирован в медучреждение.
Водители остальных транспортных средств и четыре пассажира легкового автомобиля смогли покинуть его самостоятельно. В помощи медиков они не нуждались.
В момент ДТП в автобусе не было пассажиров.
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