Цунами на Суматре: высота гигантской волны достигала 30 метров

Число жертв цунами у западного побережья индонезийского острова Суматра достигло 311 человек. Ранены свыше четырёх сотен.

Судя по последним сообщениям, высота гигантской волны, которая стерла с лица земли 10 деревень, достигала 7 и даже 30 метров. Тысячи жителей лишились крыши над головой.

Поиск погибших и пострадавших, а также доставку гуманитарной помощи затрудняет ненастная погода. На помощь спасателям направлена армия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Стихия обрушилась на остров в понедельник.