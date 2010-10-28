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Цунами на Суматре: высота гигантской волны достигала 30 метров

28 октября 2010 08:53
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Число жертв цунами у западного побережья индонезийского острова Суматра достигло 311 человек. Ранены свыше четырёх сотен.

Судя по последним сообщениям, высота гигантской волны, которая стерла с лица земли 10 деревень, достигала 7 и даже 30 метров. Тысячи жителей лишились крыши над головой.

Поиск погибших и пострадавших, а также доставку гуманитарной помощи затрудняет ненастная погода. На помощь спасателям направлена армия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Стихия обрушилась на остров в понедельник.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт # Цунами в Японии

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