Из-за пожара из больницы в Бобруйске было эвакуировано около полутысячи человек

Возгорание произошло утром в подвальном помещении больницы скорой помощи. Дым быстро распространился по этажам корпуса через систему вентиляции. Людей оперативной вывели из здания, пожар потушили в считанные минуты.

ЧП произошло утром. Сразу после завтрака в больнице сработали пожарные извещатели. За считанные минуты дым проник практически во все помещения семиэтажного корпуса.

Огню не удалось поставить больнице диагноз. Эвакуация больных началась незамедлительно. На 6 этажах корпуса стоял сильный дым. В коридорах практически ничего не было видно. Впрочем, как вспоминает Оксана Юрковец, паники не случилось. Старшая медсестра кардиоотделения рассказывает, что пациентов выводили быстро, а из вещей брали только самое необходимое.

Оксана Юрковец, старшая медсестра кардиологического отделения Бобруйской больницы скорой медицинской помощи:

Ходячих по лестнице своим ходом, тяжелых больных на носилках и колясках. Я считаю, что медперсонал сработал чётко и грамотно. Кому-то нужен был нитроглицерин, кому-то валидол. Но всё было под контролем.

Уже через несколько минут после тревожного сигнала на территорию больницы прибыли пожарные расчёты. Атака на огонь оказалась незамедлительной и, главное, результативной. Очаг просто не успел разгореться.

Александр Худолеев, начальник Бобруйского горрайотдела по ЧС:

Было задействовано 14 единиц техники МЧС, около 70 человек. Пострадавших нет, не нарушена и жизнедеятельность учреждения здравоохранения.

К счастью, столько техники для локализации происшествия даже не понадобилось. С очагом возгорания спасатели справились быстро. И, как уже выяснилось, пожар начался в подвале здания. В подсобном помещении проходила система вентиляции, по которой дым настолько стремительно и распространился по этажам. Эвакуировать пришлось около 400 больных и весь медперсонал. Всего десяток медицинских отделений.

Владимир Белогуров, главврач Бобруйской больницы скорой медицинской помощи:

К 10.30 эвакуацию закончили. Тяжёлых больных эвакуировали в первую очередь. Ходячие спускались сами под присмотром медперсонала. Паники не было, сработали достойно.

Из-за повреждения проводки подачу электроэнергии в здание ещё несколько часов поддерживали автономная дизельная электростанция больницы в связке с генератором службы МЧС. Эвакуированных пациентов временно разместили в трех отделениях этой же больницы, расположенных в непострадавших корпусах. Детей же из хирургического перевели в местную детскую больницу. По заверениям врачей их жизням и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Пациенты:

- Вот так, в чём были, так и встали. Страшно было, особенно мне.

- Нашим санитарочкам руки и ноги мыть надо — как они тащили всех лежачих. Это золотые люди.

Сейчас за многими пациентами врачи ведут особое наблюдение, ведь большинство эвакуированных людей — из кардиологического и хирургического отделений. Многие перенесли инсульт. Поэтому теперь им понадобится не только медицинская, но и психологическая помощь.

Сейчас в больнице работает специальная комиссия, которой и предстоит выяснить причины возгорания. Рассматриваются сразу несколько версий. А точку в этом деле обещают поставить в ближайшие дни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».