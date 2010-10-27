В Светлогорском районе мужчина топором убил сожителя, заявившего «ты не сможешь меня убить!»

На прошлой неделе в деревне Кнышевичи Светлогорского района произошло убийство. В среду, 20 октября, фельдшер «скорой помощи» городского поселка Паричи принял сообщение о том, что в Кнышевичах обнаружен труп мужчины с видимыми телесными повреждениями. В деревню выехала оперативно-следственная группа. При осмотре места происшествия было установлено, что погибший – местный житель, 56-летний Х. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы и массивной кровопотери.

По подозрению в совершении убийства был задержан 57-летний С., проживавший с погибшим в одной квартире.



Михаил Русинович, заместитель начальника отдела уголовного розыска:

Подозреваемый С. раньше жил в этом доме один. Но, когда два года назад у потерпевшего Х. сгорел родительский дом, он «пустил его из жалости», как он сам говорит. С тех пор они жили вместе, перебиваясь случайными заработками: помогали односельчанам различными хозяйственными работами.

В ходе допроса задержанный подтвердил, что в тот день между ними произошел конфликт. Как он утверждает, потерпевший сказал ему: «Ты не сможешь меня убить!». В ответ на это С. пошел на веранду и взял топор, вернулся и ударил Х. по голове. Потом нанес еще несколько ударов, от чего последний скончался. После этого подозреваемый залез на печь и лег спать. В момент убийства он был пьян и не успел протрезветь до момента задержания.



По словам майора милиции, конфликты в этом доме происходили и раньше, но были несильными и никогда не перерастали в драки: мужчины могли поспорить из-за дележки заработанных денег, из-за еды или спиртного.



Убитого обнаружил сосед, который случайно зашел в квартиру. Он и позвонил в «скорую помощь». Сейчас подозреваемый дает показания. Ему предъявлено обвинение по статье 139 УК РБ «Убийство», сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Ранак».