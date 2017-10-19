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ЧП в минском метро: утром на рельсы упала женщина

19 октября 2017 11:29
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Новости Беларуси. Инцидент в минском метро. Утром на станции «Октябрьская» женщина упала на рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина находилась в сильном шоковом состоянии (здесь подробнее).

ЧП в минском метро: утром на рельсы упала женщина-1

Пострадавшую на платформу подняли сотрудники подземки. Движение поездов останавливалось примерно на 5 минут. По предварительной информации, женщина пыталась покончить с собой.

# происшествия # Минское метро

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