ЧП в минском метро: утром на рельсы упала женщина

Новости Беларуси. Инцидент в минском метро. Утром на станции «Октябрьская» женщина упала на рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина находилась в сильном шоковом состоянии (здесь подробнее).
Новости Беларуси. Инцидент в минском метро. Утром на станции «Октябрьская» женщина упала на рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина находилась в сильном шоковом состоянии (здесь подробнее).
Пострадавшую на платформу подняли сотрудники подземки. Движение поездов останавливалось примерно на 5 минут. По предварительной информации, женщина пыталась покончить с собой.