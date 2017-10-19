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Женщина находилась в сильном шоковом состоянии: подробности утреннего ЧП в минском метро

19 октября 2017 20:11
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Новости Беларуси. ЧП в Минском метро: 19 октября в 10 утра на станции «Октябрьская» женщина упала на рельсы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пассажирка чудом осталась в живых.

Сотрудники метрополитена сразу же подняли пострадавшую на платформу. На пять минут остановилось движение поездов по первой линии.

Женщина находилась в сильном шоковом состоянии: подробности утреннего ЧП в минском метро-1

Екатерина Вершицкая, официальный ГУВД Мингорисполкома:
Видимых телесных повреждений не выявлено. Женщина находилась в сильном шоковом состоянии, и сейчас с ней работают медики. В милиции по данному факту назначена проверка, в связи с которой сотрудники проведут необходимый комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего.

Личность женщины установлена. Это минчанка 37 лет.

# происшествия # Минское метро # Фотофакт # Екатерина Вершицкая

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