Женщина находилась в сильном шоковом состоянии: подробности утреннего ЧП в минском метро

Новости Беларуси. ЧП в Минском метро: 19 октября в 10 утра на станции «Октябрьская» женщина упала на рельсы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пассажирка чудом осталась в живых.

Сотрудники метрополитена сразу же подняли пострадавшую на платформу. На пять минут остановилось движение поездов по первой линии.