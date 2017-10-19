Лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем

Новости Беларуси. 18 октября вечером на трассе недалеко от Гомеля произошло ДТП, которое спровоцировал лось.

По информации МЧС, навстречу автомобилю Nissan на дорогу выбежало животное. Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на лося.

Автомобиль ВАЗ, который ехал за иномаркой, врезался в автомобиль и выбросил его в кювет. После чего ВАЗ въехал в Opel, который ехал навстречу.