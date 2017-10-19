Лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем

Новости Беларуси. 18 октября вечером на трассе недалеко от Гомеля произошло ДТП, которое спровоцировал лось.
По информации МЧС, навстречу автомобилю Nissan на дорогу выбежало животное. Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на лося.
Автомобиль ВАЗ, который ехал за иномаркой, врезался в автомобиль и выбросил его в кювет. После чего ВАЗ въехал в Opel, который ехал навстречу.
В автомобиле ВАЗ оказались зажаты два человека: 84-летний водитель со своей 80-летней женой. Первую помощь пострадавшим оказал капитан внутренней службы МЧС Константин Полищук, который ехал в сторону Гомеля и оказался рядом с местом аварии.
Пострадавшие пенсионеры были извлечены из автомобиля и госпитализированы. У мужчины была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, а у его супруги – закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра.
Водители и пассажиры остальных автомобилей не пострадали.
Летом 2017 года в ГАИ рассказывали, что практически через день на территории Минской области происходят ДТП с участием диких животных (подробности здесь).