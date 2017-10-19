Прямой эфир

Лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем

19 октября 2017 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 октября вечером на трассе недалеко от Гомеля произошло ДТП, которое спровоцировал лось.

По информации МЧС, навстречу автомобилю Nissan на дорогу выбежало животное. Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на лося.

Автомобиль ВАЗ, который ехал за иномаркой, врезался в автомобиль и выбросил его в кювет. После чего ВАЗ въехал в Opel, который ехал навстречу.

Лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем-1

В автомобиле ВАЗ оказались зажаты два человека: 84-летний водитель со своей 80-летней женой. Первую помощь пострадавшим оказал капитан внутренней службы МЧС Константин Полищук, который ехал в сторону Гомеля и оказался рядом с местом аварии.

Лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем-4

Пострадавшие пенсионеры были извлечены из автомобиля и госпитализированы. У мужчины была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, а у его супруги – закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра.

Водители и пассажиры остальных автомобилей не пострадали.

Лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем-7

Летом 2017 года в ГАИ рассказывали, что практически через день на территории Минской области происходят ДТП с участием диких животных (подробности здесь).

# происшествия # Фотофакт # ДТП # Константин Полищук

Другие новости рубрики

Все новости
37-летняя пассажирка упала на рельсы на станции метро «Октябрьская» в Минске
19 октября 2017 09:10

37-летняя пассажирка упала на рельсы на станции метро «Октябрьская» в Минске

Микроавтобус столкнулся с автобусом в Новополоцке: один человек погиб
19 октября 2017 07:32

Микроавтобус столкнулся с автобусом в Новополоцке: один человек погиб

В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса
18 октября 2017 20:31

В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса