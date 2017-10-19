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Микроавтобус столкнулся с автобусом в Новополоцке: один человек погиб

19 октября 2017 07:32
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Новости Беларуси. Вечером 18 октября микроавтобус Mercedes столкнулся с автобусом в Новополоцке.

По информации ГАИ Витебска, за рулем иномарки находился 27-летний местный житель. Он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом.

Микроавтобус столкнулся с автобусом в Новополоцке: один человек погиб-1

Фото: ГАИ Витебска

В микроавтобусе находилось два человека. Водитель скончался по дороге в больницу в машине скорой, а второй пассажир не пострадал в ДТП.

В момент столкновения в автобусе находилось 10 человек – госпитализация понадобилась 51-летней пассажирке.

Микроавтобус столкнулся с автобусом в Новополоцке: один человек погиб-4

Фото: ГАИ Витебска

По факту столкновения проводится проверка и ряд экспертиз.

В середине августа 2017 года в Минске произошла страшная авария: машина такси протаранила автобус – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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