Микроавтобус столкнулся с автобусом в Новополоцке: один человек погиб

По информации ГАИ Витебска, за рулем иномарки находился 27-летний местный житель. Он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом.

Новости Беларуси. Вечером 18 октября микроавтобус Mercedes столкнулся с автобусом в Новополоцке.

В микроавтобусе находилось два человека. Водитель скончался по дороге в больницу в машине скорой, а второй пассажир не пострадал в ДТП.

В момент столкновения в автобусе находилось 10 человек – госпитализация понадобилась 51-летней пассажирке.