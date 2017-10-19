Микроавтобус столкнулся с автобусом в Новополоцке: один человек погиб

Новости Беларуси. Вечером 18 октября микроавтобус Mercedes столкнулся с автобусом в Новополоцке.
По информации ГАИ Витебска, за рулем иномарки находился 27-летний местный житель. Он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом.
В микроавтобусе находилось два человека. Водитель скончался по дороге в больницу в машине скорой, а второй пассажир не пострадал в ДТП.
В момент столкновения в автобусе находилось 10 человек – госпитализация понадобилась 51-летней пассажирке.
По факту столкновения проводится проверка и ряд экспертиз.
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