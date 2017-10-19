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37-летняя пассажирка упала на рельсы на станции метро «Октябрьская» в Минске

19 октября 2017 09:10
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‍Новости Беларуси. 19 октября утром на станции метро «Октябрьская» пассажир упал на рельсы.

По информации пресс-службы Минского метрополитена в Twitter, инцидент произошел в 10.23 утра. Движение по линии было приостановлено.

Сотрудники метрополитена подняли на платформу пассажира. Им оказалась 37-летняя жительница Минска. Женщине была оказана медицинская помощь.

Задержка в движении по линии составила пять минут. Его оперативно восстановили. Сейчас поезда движутся в штатном режиме.

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# происшествия # Минское метро # Фотофакт

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