ЧП в минском метро: на станции «Академия наук» погиб молодой человек

Новости Беларуси. ЧП в минском метро. Молодой человек упал на рельсы на станции «Академия наук». В результате происшествия он погиб. Инцидент произошел в четверг, 17 марта, вечером в 21:07.

Известно, что парню был 21 год. Специально он бросился под поезд или случайно - предстоит выяснить следователям.

Из-за ЧП была остановлена работа Московской линии метро. Задержка в движении составила 20 минут.

Ранее вечером также появилась информация о загорании кабельного коллектора на Немиге. Произошло это на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода. Спасатели проверили люки с тепловизором, чтобы обнаружить очаги возгорания. Пожар достаточно быстро локализовали. По предварительным данным, никто не пострадал.