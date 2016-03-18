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ЧП в минском метро: на станции «Академия наук» погиб молодой человек

18 марта 2016 05:23
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Новости Беларуси. ЧП в минском метро. Молодой человек упал на рельсы на станции «Академия наук». В результате происшествия он погиб. Инцидент произошел в четверг, 17 марта, вечером в 21:07. 

Известно, что парню был 21 год. Специально он бросился под поезд или случайно - предстоит выяснить следователям. 

Из-за ЧП была остановлена работа Московской линии метро. Задержка в движении составила 20 минут.

Ранее вечером также появилась информация о загорании кабельного коллектора на Немиге. Произошло это на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода. Спасатели проверили люки с тепловизором, чтобы обнаружить очаги возгорания. Пожар достаточно быстро локализовали. По предварительным данным, никто не пострадал.

 

# происшествия # Минское метро

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