Директор двух минских турфирм оставлял ни с чем белорусов и похищал деньги с карт-счетов иностранцев

Новости Беларуси. Директор двух минских турфирм похищал деньги с карт-счетов иностранцев. Следственный комитет сейчас расследует уголовное дело в отношении 25-летнего руководителя. Суть аферы в том, что парень чаще всего лично брал деньги с клиентов за путешествие, но для фактической организации поездки использовал лишь часть оплаты.

Ольга Прокопенко:

За день до отъезда мы узнали о том, что никуда не летим.

Не горящий тур оказался прогоревшим: заплатив турфирме почти 2 тысячи долларов, Ольга с мужем, как выяснилось, рассчитались разве что за теплые обещания отпуска в южных краях.

Ольга Прокопенко:

Мы спросили, как быть нам, ведь мы завтра должны вылетать. Он сказал, что билеты не были выкуплены, они были только забронированы. Мы откладывали на этот отпуск, очень его ждали, были собраны все чемоданы, заказаны экскурсии на Бали, то есть мы были уже там. И все сорвалось.

Не сорвалось разве что у самого владельца турагентства. Теперь уже обвиняемый Руслан Косенков себе в карман зарабатывал по системе «все включено».

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Из этих денег, которые получала турфирма, оплачивались только аивабилеты и трансферы, а сама же оплата проживания в зарубежных отелях осуществлялась с банковских карт иностранных граждан. Предъявлено обвинение руководителю компании по двум составам преступлений. Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и хищение путем использования компьютерной техники.

Кстати, сам автор такой многоходовки – юрист по образованию, уж точно понимающий, что за подобные схемы грозит весьма долгосрочный отдых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот и офис турфирмы. График работы, реклама, почтовый ящик. Но в отпуск под пальмами здесь уже не приглашают. Как и войти – новые владельцы.

Туры, по словам потерпевших, за этой дверью предлагали по более привлекательной цене, чем у конкурирующих агентств. Даже вахтер бизнес-центра Анатолий Федорович помнит, как сам едва не клюнул на лакомую рекламу.

А вот Дарья очень ждет, когда же этот хороший парень и с ней поздоровается, да можно и без приветствий – лишь бы деньги вернул. Ведь всей накопленной на отдых сумме словно был выписан билет в один конец. Так что можно считать, что не девушка, а деньги улетели в отпуск, вот только, похоже, бессрочный.

Дарья Жигалкович:

Нам не давали чек, уверили, что проблем никаких не будет. Учиться на ошибках – вот это наш случай.