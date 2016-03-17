17 марта на Минском море образовалась льдина, почти на час отрезавшая от берега 11 рыбаков

Новости Беларуси. Когда хороший улов стоит человеческой жизни. 17 марта днем на Минском море образовалась внушительных размеров льдина, которая почти на час отрезала от берега 11 рыбаков. Часть любителей зимней рыбалки удалось спасти силами водолазов станции «Заславль-2», которая находилось неподалеку от места происшествия. Остальным потребовалась помощь маневренно-поисковой группы столичной станции ОСВОД.

Операция по спасению горе-рыбаков завершилась несколько минут назад с успехом. Удалось спасти 11 жизней. Сейчас рыбаков как следует отпоят чаем на спасательной станции.

Это утро для Виктора Одиноченко не предвещало никакой беды. Взяв рыболовные снасти, мужчина в надежде на крупный улов отправился вместе с товарищами на Минское море. Но, признается, сам попался на удочку злого случая. А вместе с ним едва не распрощались с жизнью еще 10 отчаянных минчан.

Виктор Одиноченко, рыбак:

Вроде бы, сидели, лед нормальный. В течение буквально 40 минут все стало очень опасно.

Несколько часов рыбалки – и мужчины сами не заметили, как оказались оторванными от берега. За это время льдину изрядно подмыло водой. И если бы не подоспевшие на помощь спасатели, смельчаки могли бы потерпеть крушение. А глубина в этом месте достигает пяти метров.

Денис Чешун, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Рыбаки заходили с утра, когда еще лед стоял, крепкий был. Но в обеденное время произошел отрыв льда.

На все про все у специалистов ушло всего 20 минут. При том, что спасали рыбаков двойными силами. Сообща действовали водолазы находившейся неподалеку станции «Заславль-2» и маневренно-поисковой группы минской организации ОСВОД.

Алексей Хахиневич, водолаз маневренно-поисковой группы Минской городской организации ОСВОД:

Для кого-то это мог быть крайний день рыбалки, а для кого-то на самом деле мог быть последним. Поэтому не надо ходить, купите в магазине сейчас.

Специалисты отмечают: с начала года в Минске спасли 15 рыбаков. Большую часть из них именно сегодня. По республике статистика еще печальнее: погибли 18 человек, в том числе один несовершеннолетний.

А во время весенних каникул специалисты призывают родителей пристально следить, где находятся их дети.

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах:

Принято решение о запрете выхода на лед. И поэтому в этой ситуации мы становимся заложниками того, что отдельные беспечные граждане не подчиняются данному решению, выходят на лед и рискуют не только своей жизнью, но и подвергают риску еще спасателей. Граждане могут решением комиссии привлекаться к административной ответственности.

Для водолазов этот рабочий день действительно богат на улов. Ведь удалось спасти не одну человеческую жизнь. В этой истории никто не пострадали. Мужчины отделались лишь легким испугом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако спасатели еще раз обращаются ко всем любителям порыбачить с просьбой не выходить сейчас на тонкий лед. Ведь очередной поход за свежей рыбой может оказаться последним.