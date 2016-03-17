На 18 лет колонии усиленного режима осужден парень из Кобрина, который сжег свою девушку – мать собственного ребенка

Новости Беларуси. 18 лет колонии усиленного режима. Таков вердикт суда по резонансному делу в Кобрине. Осужденный мужчина в ноябре 2015 года убил свою девушку – мать собственного ребенка. Следователи установили, что действовал он с особой жестокостью. Плеснул на нее бензин, а затем бросил горящую спичку. Врачи боролись за ее жизнь несколько недель, но от полученных ожогов девушка скончалась.

Этот случай взбудоражил всю округу. Еще долго после страшной трагедии на этот дом потрясенные соседи не могли взглянуть без тревоги и ужаса. В ходе одной из пьяных посиделок молодой мужчина в буквальном смысле сжег мать своего ребенка.

Застолья в доме, где жили молодые люди, случались нередко. Об этом говорят все соседи. Но тревогу это ни у кого, кроме матери погибшей, не вызывало.

Надежда Замжалова, мама погибшей:

Первая любовь. Понимаете, что такое первая любовь. Он ее влюбил в себя. Она бы не жила с ним. Но он видел, что она хочет уходить от него, ее спаивал, спаивал, спаивал. Чтобы она была пьяная. И тогда она была бы с ним.

Она рано вступила во взрослую жизнь и так же стремительно из нее и ушла. Людмила познакомилась с Андреем, когда ей было всего 15. Уже спустя год у них родилась дочь. Но построить счастье под одной крышей им так и не удалось.

Зоя Шаркова, соседка:

Такой парень был. Он же и в России сидел в тюрьме. Неважный хлопец был.

Галина Шидлович, соседка:

Я знаю, что бестолковая она была это жена. Курила, пила. Ничего не делала.

В роковую ночь конфликт со своей любовью пьяный молодой человек принялся решать с помощью спичек и бензина. 20-летняя девушка была тоже пьяна и в той ситуации абсолютно беззащитна. От полученных ожогов спустя три недели она скончалась в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Лебедева, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области:

Назначено ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, к нему применено принудительное лечение от алкоголизма, поскольку, согласно заключению экспертизы, он страдает им. А также в пользу потерпевших взыскано по 100 миллионов морального вреда.

Оглашение приговора убийце заняло буквально несколько минут и, казалось, было таким же скорым, как и прерванная жизнь молодой девушки.

В зале суда на удивление не было ни слез, ни истерик. Мама погибшей держалась из последних сил. Волю чувствам дала только дома. Когда увидела внучку – последнее живое напоминание о родной дочери.