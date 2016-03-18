В Минске снова загорелся кабельный коллектор на Немиге

Новости Беларуси. В Минске вечером 17 марта произошел пожар в кабельном коллекторе. На перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода спасатели проверили люки с тепловизором, чтобы обнаружить очаги возгорания. На место происшествия также прибыли энергослужбы и другие заинтересованные: кабельных сетей и подъезжают предприятия, организации, чьи кабели там находятся.

Пожар достаточно быстро был локализован. По предварительным данным никто не пострадал.

На этот раз пожар произошел не там, где был прошлый — чуть дальше. О последствиях возгорания, по словам пресс-секретаря Минского городского управления МЧС Виталия Дембовского, говорить пока рано.

Напомним, ранее огонь в коллекторе тушили в декабре прошлого года, тогда были повреждены 16 кабельных линий, а минчане, проживающие в центре столицы, испытывали проблемы с телефонной связью и доступом в интернет.