Прямой эфир

В Минске снова загорелся кабельный коллектор на Немиге

18 марта 2016 05:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске вечером 17 марта произошел пожар в кабельном коллекторе. На перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода спасатели проверили люки с тепловизором, чтобы обнаружить очаги возгорания. На место происшествия также прибыли энергослужбы и другие заинтересованные: кабельных сетей и подъезжают предприятия, организации, чьи кабели там находятся.

Пожар достаточно быстро был локализован. По предварительным данным никто не пострадал.

На этот раз пожар произошел не там, где был прошлый — чуть дальше. О последствиях возгорания, по словам пресс-секретаря Минского городского управления МЧС Виталия Дембовского, говорить пока рано.

Напомним, ранее огонь в коллекторе тушили в декабре прошлого года, тогда были повреждены 16 кабельных линий, а минчане, проживающие в центре столицы, испытывали проблемы с телефонной связью и доступом в интернет.

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
ЧП в минском метро: на станции «Академия наук» погиб молодой человек
18 марта 2016 05:23

ЧП в минском метро: на станции «Академия наук» погиб молодой человек

17 марта на Минском море образовалась льдина, почти на час отрезавшая от берега 11 рыбаков
17 марта 2016 18:15

17 марта на Минском море образовалась льдина, почти на час отрезавшая от берега 11 рыбаков

Директор двух минских турфирм оставлял ни с чем белорусов и похищал деньги с карт-счетов иностранцев
17 марта 2016 17:20

Директор двух минских турфирм оставлял ни с чем белорусов и похищал деньги с карт-счетов иностранцев