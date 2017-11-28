Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте

Новости Польши. Уроженец Гродно Степан Свидерский рассказал свою версию произошедшего в офисе Thomson Reuters в Гдыне.

Слова белоруса цитирует спортивно-стрелковый клуб Ardea в соцсетях. По словам Степана, он занимается спортивной стрельбой уже несколько лет, что дает ему право на ношение с собой оружия. «Я должен подчеркнуть, что я всегда носил оружие (как в офисе, так и снаружи) в соответствии с законодательством».

На работу мужчина пришел после тренировки. Длинноствольные единицы были помещены в футляр, а короткоствольные – в кобуру, прилегающую к телу.

Степан собирался пойти в магазин недалеко от работы, когда увидел, что оружие взял в руки другой человек. Белорус попросил его вернуть оружие на место, но безрезультатно.

«Я хотел бы подчеркнуть, что закон налагает на меня обязанность охранять оружие и его возможную потерю, потому что в соответствии с уголовным кодексом это представляет собой преступление».