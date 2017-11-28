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Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте

28 ноября 2017 08:07
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Новости Польши. Уроженец Гродно Степан Свидерский рассказал свою версию произошедшего в офисе Thomson Reuters в Гдыне.

Слова белоруса цитирует спортивно-стрелковый клуб Ardea в соцсетях. По словам Степана, он занимается спортивной стрельбой уже несколько лет, что дает ему право на ношение с собой оружия. «Я должен подчеркнуть, что я всегда носил оружие (как в офисе, так и снаружи) в соответствии с законодательством».

На работу мужчина пришел после тренировки. Длинноствольные единицы были помещены в футляр, а короткоствольные – в кобуру, прилегающую к телу.

Степан собирался пойти в магазин недалеко от работы, когда увидел, что оружие взял в руки другой человек. Белорус попросил его вернуть оружие на место, но безрезультатно.

«Я хотел бы подчеркнуть, что закон налагает на меня обязанность охранять оружие и его возможную потерю, потому что в соответствии с уголовным кодексом это представляет собой преступление».

Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте -1

Фото: Google Maps / Materialy prasowe

Выстрел, который произвел Степан, пришлось сделать из-за того, что нужно было восстановить контроль над оружием, а человек, у которого оно было в руках, находился у лестницы.

«Я твердо заявляю, что я не собирался причинять кому-либо вреда. Выстрелы были произведены таким образом, что никто не был поражен».

По словам Степана, он всегда с осторожностью относился к оружию и не стал бы стрелять без необходимости.

Белорус первый попросил вызвать полицию, потому что сам не имел такой возможности. «Одной из причин, по которой я решил стрелять, было привлечение внимания других людей к тому, что на самом деле произошло. Благодаря этому полиция приехала на место».

Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте -4

По словам мужчины, все действия, совершенные им, были направлены на защиту оружия и действия были произведены согласно закону.

Напомним, 14 ноября в офисе Thomson Reuters произошла стрельба. Были произведены два выстрела белорусом Степаном Свидерским. Никто не пострадал. Мужчина был задержан, но его позже отпустили.

# происшествия # Фотофакт # Стрельба # Степан Свидерский

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