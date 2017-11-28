Выпавший из окна восьмого этажа брестчанин умер в больнице

Новости Беларуси. Мужчина, который выпал из окна 8-го этажа в Бресте, умер в больнице.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 19 ноября из окна собственной квартиры в одной из жилых многоэтажек выпал 32-летний мужчина.

Свидетели происшествия вызвали скорую. Мужчина был госпитализирован.

Врачи пытались спасти пострадавшего больше недели, но 27 ноября мужчина умер.

Проводится проверка.