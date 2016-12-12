В Гродно пьяная мать везла в автомобиле 2-летнего ребенка

Новости Беларуси. Инцидент произошел в областном центре в минувшую пятницу. Внимание наряда милиции привлек автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась женщина, не пристегнутая ремнем безопасности. В салоне, кроме водителя, был ее 2-летний ребенок.

В ходе беседы с водителем инспекторы заподозрили, что

женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:

Внимание наряда на улице Огинского привлек автомобиль, за рулем которого ехала не пристегнутая ремнем безопасности. В ответ на предложение заплатить минимальный штраф (10,5 рубля) она сослалась на отсутствие денег. По ходу дела у нее обнаружились явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило предположение: содержание алкоголя превышало предельно допустимое более чем в два раза.

Поначалу женщина отрицала, что употребляла спиртное.

Позже призналась: накануне вечером выпила литр пива, утром – еще 250 граммов этого напитка.

Напомним, осенью 2014-го года вопиющий случай произошел в Минске. Пьяная минчанка села за руль автомобиля, чтобы отвезти сына в школу. Водитель заехала на пришкольную территорию, проигнорировав запрещающий знак. Женщина клялась, что спиртное не употребляла. Однако в ее крови обнаружили 2, 2 промилле алкоголя (здесь подробнее).