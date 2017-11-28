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Боец без правил из Бреста пытался провезти 50 грамм психотропа через границу

28 ноября 2017 07:40
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Новости Беларуси. Житель Бреста, который занимается смешанными боями без правил, пытался перевезти через границу психотропное вещество.

По информации Брестской таможни, 27-летний брестчанин ехал из Польши. Он пытался пересечь границу по «зеленому» коридору. Поведение мужчины вызвало подозрение.

При досмотре выяснилось, что в кармане мужчины был белый сверток, который гражданин попытался спрятать. Мужчину попросили пройти в помещение для таможенного досмотра, но он оказал сопротивление сотрудникам таможни – оттолкнул одного из них и попытался убежать.

Боец без правил из Бреста пытался провезти 50 грамм психотропа через границу-1

Мужчину задержали. Во время задержания он попытался выкинуть сверток. В нем обнаружено более 50 грамм особо опасного психотропного вещества, которое рассчитано на 350-400 доз.

По месту жительства мужчины были обнаружены другие запрещенные вещества и газовый пистолет.

Боец без правил из Бреста пытался провезти 50 грамм психотропа через границу-4

Будет проведен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное перемещение через границу РБ наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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