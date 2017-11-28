Боец без правил из Бреста пытался провезти 50 грамм психотропа через границу

Новости Беларуси. Житель Бреста, который занимается смешанными боями без правил, пытался перевезти через границу психотропное вещество.
По информации Брестской таможни, 27-летний брестчанин ехал из Польши. Он пытался пересечь границу по «зеленому» коридору. Поведение мужчины вызвало подозрение.
При досмотре выяснилось, что в кармане мужчины был белый сверток, который гражданин попытался спрятать. Мужчину попросили пройти в помещение для таможенного досмотра, но он оказал сопротивление сотрудникам таможни – оттолкнул одного из них и попытался убежать.