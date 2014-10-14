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Брест: пьяный 62-летний мужчина напал с ножом на родного брата и племянника

14 октября 2014 10:54
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Новости Беларуси. В Бресте семейное застолье двух родных братье 1956 и 1952 г.р. закончилось поножовщиной.

Когда мужчины подпили, завязалась ссора на бытовой почве. Словами решить ее не удалось.

Старший брат, хозяин дома, схватил нож и ударил младшего в область грудной клетки и живота.

В доме находился 33-летний сын потерпевшего. Он бросился на помощь отцу, но...

Мужчина не пожалел и племянника: несколько раз ударил ножом в область живота.

Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз.

УСК по Брестской области:
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он задержан. Решается вопрос о применении меры пресечения.    

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще одна ссора родственников чуть не закончилась убийством в Брестской области. В больницу города Барановичи с колото-резаной раной грудной клетки был госпитализирован 56-летний мужчина. Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков его пытался убить ножом сын.

К слову, пьяные домашние разборки — это стереотип, который разбивает статистика. Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях - 57%. Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

Например, поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, насилию подвергались Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...

Истории жертв, пострадавших от домашнего насилия. Смотрите видео.

# происшествия # Убийство

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