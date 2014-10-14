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Бунт в одной из тюрем Бразилии: заключенные взяли в плен более 170 человек

14 октября 2014 10:21
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Новости Бразилии. Заключенные устроили бунт в одной из тюрем на юге Бразилии. У них в заложниках находится более 170 человек, 12 из них работают в этом исправительном учреждении.

Бунтовщики скинули несколько пленных с крыши. Они требуют улучшить условия содержания. Полицейские ведут переговоры с заключенными, однако пока безуспешно.

Минувшим летом подобный случай произошел в тюрьме бразильского города Каскавел. Тогда в ходе бунта заключенные убили несколько человек. В тех беспорядках приняли участие около тысячи заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки

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