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Минск: 12-летняя школьница попала под трамвай в Серебрянке

14 октября 2014 09:31
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Новости Беларуси. 12-летняя школьница попала под трамвай в микрорайоне Серебрянка в Минске.  

Девочка переходила пути в неположенном месте.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Девочка ехала в трамвае, который следовал по маршруту №6. Когда трамвай остановился на остановке «Улица Народная», ребенок вышел из задней двери. Предположительно, школьница увидела подружек и начала обходить транспорт сзади. В результате она попала под трамвай, который шел навстречу на небольшой скорости.

Неподалеку был регулируемый пешеходный переход.

С черепно-мозговой травмой и переломом руки девочка доставлена в 6-ю городскую клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливается.

В результате происшествия на 1 час 19 минут было остановлено движение трамваев, следовавших по маршрутам № 3, № 6, № 7, № 9 в сторону центра. Вместо них были направлены дополнительные автобусы и троллейбусы.

А буквально недавно движение трамваев, впрочем как и троллейбусов, в Зеленом Луге было остановлено по причине авария на одной из подстанций города. Смотрите видео.

# происшествия # Татьяна Харлинская # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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