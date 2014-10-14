Минск: 12-летняя школьница попала под трамвай в Серебрянке

Новости Беларуси. 12-летняя школьница попала под трамвай в микрорайоне Серебрянка в Минске.

Девочка переходила пути в неположенном месте.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Девочка ехала в трамвае, который следовал по маршруту №6. Когда трамвай остановился на остановке «Улица Народная», ребенок вышел из задней двери. Предположительно, школьница увидела подружек и начала обходить транспорт сзади. В результате она попала под трамвай, который шел навстречу на небольшой скорости.

Неподалеку был регулируемый пешеходный переход.

С черепно-мозговой травмой и переломом руки девочка доставлена в 6-ю городскую клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливается.

В результате происшествия на 1 час 19 минут было остановлено движение трамваев, следовавших по маршрутам № 3, № 6, № 7, № 9 в сторону центра. Вместо них были направлены дополнительные автобусы и троллейбусы.

А буквально недавно движение трамваев, впрочем как и троллейбусов, в Зеленом Луге было остановлено по причине авария на одной из подстанций города. Смотрите видео.