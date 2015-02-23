Теракт в Харькове во время шествия по случаю годовщины Евромайдана: хроника событий

Новости Украины. В украинском Харькове 23 февраля траур по жертвам теракта. В городе приспущены флаги и отменены все массовые и развлекательные мероприятия. В два часа дня по минскому времени прошла общегородская минута молчания.

Милиция уже задержала четверых подозреваемых. Более подробную информацию о них пока не разглашают.

Теракт произошел 22 февраля во время шествия, которое было посвящено годовщине Евромайдана.

ЧП произошло в самом начале колонны. Взрывом задело активистов, идущих впереди, и охрану шествия. Незначительно пострадал стоящий на дороге автомобиль.

Ярина Чаговец, очевидец:

Эти осколки летели где-то далеко. Моя мама, которая стояла на приличном расстоянии от взрыва, тоже чуть не оказалась раненой. Она чуть ли не в руках держала осколок. Он пролетел возле самого уха.

В результате взрыва два человека – активист Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко – погибли на месте. 11 человек госпитализировали.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Это осколочные ранения конечностей верхних и нижних, это, к большому сожалению, проникающие ранения брюшной полости. Есть тяжелая открытая черепно-мозговая травма.

23 февраля в больнице скончался 15-летний подросток, пострадавший при взрыве. Три человека остаются в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных – четыре несовершеннолетних.

По данным правоохранителей, взрывное устройство на месте происшествия – закладка с элементами противопехотной мины. Более точной информации пока нет.

Его спрятали в целлофановом пакете и прикопали в снегу. Скорее всего, говорят правоохранители, террористы использовали дистанционный детонатор.

Александр Пивовар, начальник службы безопасности Украины в Харьковской области:

По нашим предварительным экспертным оценкам, сработало такое же взрывное устройство, как было возле Московского суда. Также прикопано в снег возле дороги. И газель, которая проезжала и приняла на себя удар, помогла откровенно снизить количество пострадавших.

Происшествие квалифицировали как теракт. У правоохранителей уже есть первые подозреваемые. 23 февраля в Харьковской области объявлен день траура по погибшим на Маршала Жукова. В час дня в городе приостановили движение транспорта. В связи с повышенной угрозой в Харькове объявлена антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.