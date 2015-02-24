В Чехии мужчина ворвался в ресторан и открыл огонь по посетителям: 9 человек погибли

Новости Чехии. Трагедия в Чехии. В городе Угерски-Брод неизвестный мужчина ворвался в ресторан и открыл огонь по посетителям. Погибли девять человек, еще несколько получили ранения. Всего в момент нападения в заведении находились 20 посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция оцепила место происшествия. Движение на улицах населенного пункта перекрыто. Блокирован и местный железнодорожный вокзал.

Судьба мужчины, устроившего пальбу в ресторане, пока неизвестна. Один из правоохранителей заявил, что его задержали, но официального подтверждения этой информации не последовало.