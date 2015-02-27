Браславский район: мужчина из ревности убил односельчанку и пытался застрелиться

Новости Беларуси. Тело 49-летней жительницы деревни Самуйлы с колото-резаными ранами грудной клетки и брюшной полости обнаружили в шесть утра в доме ее возлюбленного. Смерть наступила от обильной кровопотери.

По предварительным данным, ссора разыгралась на почве ревности.

Придя в себя, мужчина, которому почти 60, осознал, что произошло, и попытался свести счеты с жизнью. Он выстрелил себе в голову из охотничьего ружья и чудом остался жив.



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