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«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро

08 октября 2019 08:57
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Новости Беларуси. В минском метро в утренний час-пик на станции «Пролетарская» под поезд попала 54-летняя женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она погибла на месте. Следственно-оперативной группой изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.

«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро -1

Это произошло около 7 часов утра. Движение поездов на Автозаводской линии было приостановлено на несколько минут. Теперь метрополитен работает в штатном режиме.

«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро -4

Когда были на «Купаловской» остановили движение. Никого не пропускали. Когда ехали по синей ветке, предупреждали, что на красной ветке закрыто движение. Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Нас не пропускали. Потом только пустили дальше.

На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла (читать далее).    

«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро -7

# Минское метро # происшествия # Фотофакт

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