«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро

Новости Беларуси. В минском метро в утренний час-пик на станции «Пролетарская» под поезд попала 54-летняя женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло около 7 часов утра. Движение поездов на Автозаводской линии было приостановлено на несколько минут. Теперь метрополитен работает в штатном режиме.

Когда были на «Купаловской» остановили движение. Никого не пропускали. Когда ехали по синей ветке, предупреждали, что на красной ветке закрыто движение. Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Нас не пропускали. Потом только пустили дальше.