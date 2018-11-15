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Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск

15 ноября 2018 15:18
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Новости Беларуси. Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Эту тему в Минске обсуждают руководители подразделений финансовой разведки из стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск-1

В поле их зрения и новые угрозы, которые несёт развитие информационных технологий. Беларусь одной из первых в Содружестве создала механизмы контроля движения цифровых денег. Несколько лет работает система мониторинга за игорным бизнесом, идентификация владельцев электронных кошельков и счетов. В то же время цифровые деньги - крипто и виртуальная валюта - практически бесконтрольно проходят по разным межнациональным системам расчётов. Этим активно пользуются преступные группы.

Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск-4

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
 Надо найти такую методику контроля за движением цифровых денег, которая сегодня: во-первых, позволяла бы самим оставаться в тени, чтобы нас не видели, что мы контролируем движение этих средств. В то же время она с большой эффективностью выявляла бы эти платежи, связанные с использованием цифровых денег. 

Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск-7

Владимир Нечаев, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
В наших странах несколько упрощённые механизмы с точки зрения отмывания денег. Как правило, отмывание денег за рубежом происходит, хотя преступление может быть совершено в стране. Есть международная иностранная цепочка прохождения денег. Не мне вам объяснять, что сейчас за секунду деньги могут вокруг земного шара обежать.

Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск-10

В настоящее время проходит международная оценка белорусской системы противодействия отмыванию доходов на соответствие её международным стандартам. Это 40 рекомендаций, которые являются обязательными для исполнения всеми странами. Позитивная оценка может повысить кредитный и иные рейтинги государства.

# Деньги # происшествия # Леонид Анфимов # Владимир Нечаев # Фотофакт

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