В жуткой аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси
Новости Беларуси. Установлена личность погибшего при столкновении фур в Германии водителя. У мужчины гражданство Беларуси.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство, косвенные данные указывали на то, что погибший является белорусом, но официального подтверждения не было.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Michał Kosakowski
Из-за обстоятельств ДТП потребовалось время, чтобы установить личность и гражданство водителя грузовика.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Michał Kosakowski
Ранее стало известно, что на трассе А2 вблизи Бранденбурга произошла авария с участием четырёх грузовиков. В результате столкновения первых двух машин загорелся полуприцеп одной из фур, после чего пламя перекинулось на оба транспортных средства.
Один водитель не успел выпрыгнуть из кабины грузовика – здесь подробности.