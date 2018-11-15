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В жуткой аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси

15 ноября 2018 13:27
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Новости Беларуси. Установлена личность погибшего при столкновении фур в Германии водителя. У мужчины гражданство Беларуси.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство, косвенные данные указывали на то, что погибший является белорусом, но официального подтверждения не было.  

В жуткой аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Michał Kosakowski  

Из-за обстоятельств ДТП потребовалось время, чтобы установить личность и гражданство водителя грузовика.  

В жуткой аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Michał Kosakowski  

Ранее стало известно, что на трассе А2 вблизи Бранденбурга произошла авария с участием четырёх грузовиков. В результате столкновения первых двух машин загорелся полуприцеп одной из фур, после чего пламя перекинулось на оба транспортных средства.  

Один водитель не успел выпрыгнуть из кабины грузовика – здесь подробности.  

# Авария в Германии # происшествия

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