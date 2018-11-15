В жуткой аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси

Новости Беларуси. Установлена личность погибшего при столкновении фур в Германии водителя. У мужчины гражданство Беларуси. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство, косвенные данные указывали на то, что погибший является белорусом, но официального подтверждения не было.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Michał Kosakowski

Из-за обстоятельств ДТП потребовалось время, чтобы установить личность и гражданство водителя грузовика.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Michał Kosakowski