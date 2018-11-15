Убийство женщины в Лиозненском районе: жертва при захоронении была жива

Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела об убийстве 28-летней витеблянки в Лиозненском районе.

Согласно информации УСК по Витебской области, 24 сентября 24-летняя женщина сообщила милиционерам о совершении противоправных действий в отношении её подруги. Правоохранители проверили слова гражданки и обнаружили закопанное тело женщины в лесу Лиозненского района.

Результаты судмедэкспертизы показали, что в момент захоронения женщина ещё была жива. Также установлено, что убийство совершено 18 сентября между 16:30 и 20:30.

Задержаны 21-летний молодой человек, который был судим за угон, и 24-летняя женщина. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах». Обвиняемые содержатся под стражей.

В ходе следствия подтвердилось намерение фигуранта сдавать квартиру потерпевшей внаём – мужчина разместил объявление на одном из интернет-ресурсов. Орудие преступления изъято.

Ранее сообщалось, что потерпевшая отдыхала у себя дома в компании приятелей. Будучи в алкогольном опьянении, она вместе с мужчиной и женщиной пошла в лес, где ей были нанесены травмы.

Изначально были задержаны четыре подозреваемых.

Расследование продолжается.

На неделе в Минске был убит 21-летний местный житель.