Более 30 человек находятся под наблюдением: в Волковыске зафиксировано 12 случаев кори

Новости Беларуси. 9 марта в Волковыске 12 местным жителям подтвердили корь.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету «Рэспубліка», в медучреждении с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка. Все они полностью вылечились.

Ведётся наблюдение более чем за 30 людьми, чтобы подтвердить или исключить у них болезнь. Заболевание проходит в лёгкой или средней форме.

В городе был открыт дополнительный прививочный пункт. Желающие сделать прививку могут посетить его с 8 утра до 8 вечера.

Сообщается, что уже привито 1 018 «контактных» жителей. Всего прививку сделали более 1 744 человек.

В феврале 2018 года в Волковыске зафиксировали случай кори.