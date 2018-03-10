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Более 30 человек находятся под наблюдением: в Волковыске зафиксировано 12 случаев кори

10 марта 2018 13:09
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Новости Беларуси. 9 марта в Волковыске 12 местным жителям подтвердили корь.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету «Рэспубліка», в медучреждении с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка. Все они полностью вылечились.  

Ведётся наблюдение более чем за 30 людьми, чтобы подтвердить или исключить у них болезнь. Заболевание проходит в лёгкой или средней форме.  

В городе был открыт дополнительный прививочный пункт. Желающие сделать прививку могут посетить его с 8 утра до 8 вечера.  

Сообщается, что уже привито 1 018 «контактных» жителей. Всего прививку сделали более 1 744 человек.  

В феврале 2018 года в Волковыске зафиксировали случай кори.  

Заболевшим оказался 5-летний ребёнок – подробности здесь.  

# происшествия # Вирусные заболевания

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