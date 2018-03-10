ЧП на «Беларуськалии». Под завалами оказались двое горняков. Поисковые работы продолжаются

Новости Беларуси. Почти сутки продолжаются поиски двух работников «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Спасатели пока не владеют информацией, живы горняки или нет. ЧП в одном из рудников произошло накануне вечером. Комбайн с шахтерами завалило после обрушения пород кровли с выбросом соли и газа метана.