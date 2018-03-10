Прямой эфир

ЧП на «Беларуськалии». Под завалами оказались двое горняков. Поисковые работы продолжаются

10 марта 2018 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти сутки продолжаются поиски двух работников «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП на «Беларуськалии». Под завалами оказались двое горняков. Поисковые работы продолжаются-1


Спасатели пока не владеют информацией, живы горняки или нет. ЧП в одном из рудников произошло накануне вечером. Комбайн с шахтерами завалило после обрушения пород кровли с выбросом соли и газа метана.

ЧП на «Беларуськалии». Под завалами оказались двое горняков. Поисковые работы продолжаются-3

Сейчас на участке работают горноспасатели и службы рудника. Причины произошедшего выясняются.

ЧП на «Беларуськалии». Под завалами оказались двое горняков. Поисковые работы продолжаются-5

# происшествия # Предприятия Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пропавших минских подростков нашли на вокзале в Орше
10 марта 2018 11:28

Пропавших минских подростков нашли на вокзале в Орше

В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение. Под завалами находятся двое рабочих
10 марта 2018 06:35

В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение. Под завалами находятся двое рабочих

Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии
09 марта 2018 17:17

Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии