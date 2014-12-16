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Более 100 т «санкционных» товаров общей стоимостью около 1 млрд рублей задержали брестские таможенники

16 декабря 2014 10:36
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Новости Беларуси. Более 100 тонн «санкционных» товаров общей стоимостью около миллиарда рублей. Брестские таможенники за последние несколько дней задержали 5 крупных партий плодоовощной продукции.

Грибы, яблоки и «пекинская» капуста из стран ЕС предназначались для российских прилавков. Причем, некоторые из них – под маркой «Произведено в Беларуси».

Грузы следовали по поддельным документам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Семенюк, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области:
На сегодняшний день, в виду наличия запрета, активизировалась деятельность по импорту и лжеэкспорту, реэкспорту этой продукции в Россию. Для этого, как я уже говорил, используются схемы как подлога документов, переделки документов, переклейки этикеток. Мы за этим следим и стараемся в полной мере пресекать такие факты.

К «криминальному» реэкспорту – самое пристальное внимание всех служб. Осуществляется тотальный контроль за въезжающим и выезжающим из страны грузовым транспортом. Только за последние две недели на белорусской границе проверили более 56 тысяч «большегрузов».

Владимир Орловский, начальник Брестской таможни:
Предотвращен ввоз в Республику Беларусь 70 партий товаров с нарушениями фитосанитарного законодательства и 52 партий товаров с нарушениями в области ветеринарного контроля.

# происшествия # Контрабанда # Владимир Орловский # Дмитрий Семенюк

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