Бойцовая собака напала на 8-летнего мальчика в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно собака напала на ребенка.

По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось днем шестнадцатого января. Мальчик 2011 года рождения шел домой после школы. На ребенка у подъезда напала бойцовая собака породы стаффордширский терьер.

Животное выгуливал мальчик 2009 года рождения. Родители детей приходятся друг другу дальними родственниками.

Мальчики решили поговорить, потому что были знакомы. Именно в этот момент 7-месячная собака встала на две лапы и нанесла повреждения ребенку. Выясняется, на что так агрессивно отреагировал питомец.

Оттащил пса прохожий, а на крики из дома выбежала мама пострадавшего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, выгуливавшего собаку.

Отмечается, что всегда пса выгуливал отец мальчика и подобных агрессивных действий за собакой ранее не наблюдалось.