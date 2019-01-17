Бойцовая собака напала на 8-летнего мальчика в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно собака напала на ребенка.
По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось днем шестнадцатого января. Мальчик 2011 года рождения шел домой после школы. На ребенка у подъезда напала бойцовая собака породы стаффордширский терьер.
Животное выгуливал мальчик 2009 года рождения. Родители детей приходятся друг другу дальними родственниками.
Мальчики решили поговорить, потому что были знакомы. Именно в этот момент 7-месячная собака встала на две лапы и нанесла повреждения ребенку. Выясняется, на что так агрессивно отреагировал питомец.
Оттащил пса прохожий, а на крики из дома выбежала мама пострадавшего.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, выгуливавшего собаку.
Отмечается, что всегда пса выгуливал отец мальчика и подобных агрессивных действий за собакой ранее не наблюдалось.
В ноябре минувшего года в Гомеле собака напала на двух 8-летних мальчиков (читать далее).