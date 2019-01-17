В Витебске 23-летний парень избил битой мать

Новости Беларуси. Вечером 15 января витеблянин избил мать, обнаружив в её вещах кошелек с чужими карточками.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, происшествие имело место в одном из общежитий областного центра. Пока женщины не было дома, её 23-летний сын нашёл незнакомый кошелёк и подумал, что он украден.

Когда гражданка вернулась домой, парень потребовал объяснений. Женщина ответила, что это случайная находка, но сын ей не поверил. Молодой человек нанёс матери множественные телесные повреждения битой. После этого он вышел на улицу и рассказал о содеянном правоохранителям.

52-летняя потерпевшая в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимацию. Парень ранее не судим, в момент происшествия был трезв.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ.

Осенью 2018 года мы рассказывали о жертвах домашнего насилия. «Обращались пожилые люди после того, как собственный сын сломал ногу или пытался душить» (здесь подробности).