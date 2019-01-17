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Водитель такси в Минске подозревается в содействии проституции

17 января 2019 11:56
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Новости Беларуси. В Минске водитель такси подозревается в содействии проституции.  

Как сообщает СК, в июле 2015 года таксист подвозил женщину. Во время беседы мужчина выяснил, что пассажирка оказывает услуги интимного характера за вознаграждение.  

После получения этой информации гражданин предложил сделку: он будет помогать ей с поиском клиентов, а она будет отдавать по 50 долларов за каждого.  

Сотрудничество между 50-летним мужчиной и 30-летней женщиной продолжалось до января 2019 года.  

Проводится расследование уголовного дела. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст. 171 УК РБ.  

Осенью 2018 года СК завершил расследование уголовного дела о похищении жительницы Борисова.  

Двое мужчин похитили женщину и уговаривали её оказывать сексуальные услуги – подробности здесь.  

# Проституция # происшествия

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