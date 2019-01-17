В Гомеле 17-летняя девушка умерла от отравления медикаментами

Новости Беларуси. В Гомеле девушка умерла от отравления медикаментами неизвестного происхождения.

Как сообщает БЕЛТА, тело 17-летней гомельчанки было обнаружено днём 15 января по месту жительства.

Согласно предварительным сведениям, некоторое время до происшествия она была склонна к самокритичности. О состоянии несовершеннолетней знали её родители и специалисты.

Девушка оставила предсмертную записку на двух листах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Устанавливаются обстоятельства, которые происходили до случившегося, в том числе работа специалистов различных организаций.

Летом 2018 года в Кричеве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой.