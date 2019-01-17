В Гомеле 17-летняя девушка умерла от отравления медикаментами

Новости Беларуси. В Гомеле девушка умерла от отравления медикаментами неизвестного происхождения.
Как сообщает БЕЛТА, тело 17-летней гомельчанки было обнаружено днём 15 января по месту жительства.
Согласно предварительным сведениям, некоторое время до происшествия она была склонна к самокритичности. О состоянии несовершеннолетней знали её родители и специалисты.
Девушка оставила предсмертную записку на двух листах.
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