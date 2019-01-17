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В Гомеле 17-летняя девушка умерла от отравления медикаментами

17 января 2019 13:25
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Новости Беларуси. В Гомеле девушка умерла от отравления медикаментами неизвестного происхождения.  

Как сообщает БЕЛТА, тело 17-летней гомельчанки было обнаружено днём 15 января по месту жительства.  

Согласно предварительным сведениям, некоторое время до происшествия она была склонна к самокритичности. О состоянии несовершеннолетней знали её родители и специалисты.  

Девушка оставила предсмертную записку на двух листах.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».  

Устанавливаются обстоятельства, которые происходили до случившегося, в том числе работа специалистов различных организаций.  

Летом 2018 года в Кричеве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой. 

Супруги не жили вместе около четырёх лет – здесь подробности.  

# Самоубийство # происшествия

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