Безработный мужчина и его сожительница напали на таксиста в Витебском районе
Новости Беларуси. Вечером 19 января в Витебском районе два пассажира потребовали у таксиста деньги. Водитель вышел на работу только второй день.
По информации УВД Витебского облисполкома, таксист подобрал попутчиков у железнодорожного вокзала. Пассажиры попросили доставить их в деревню Верховье. По прибытии в точку назначения клиент захотел отобрать выручку и напал на водителя с ножом. Водителю было нанесено несколько ударов в районе шеи и предплечья.
Пострадавший чудом сумел выбраться из автомобиля. Молодые люди скрылась на его машине.
Фото: Витебский межрайонный отдел ГКСЭ
Таксист написал заявление в милицию. Также он рассказал о случившемся коллегам. Найти угнанный автомобиль помог человек, оказавший помощь раненому таксисту. Автомобиль такси заглох неподалёку от д. Трегубцы. В канаве неподалёку прятались подозреваемые.
Злоумышленников поймали и передали милиционерам. Во время поисков подозреваемых был объявлен план «Перехват» в Витебске и шести ближних районах. Задержанными являются безработный 26-летний мужчина и его 23-летняя сожительница в декретном отпуске.
Осенью прошлого года в Минске пьяный мужчина требовал деньги у таксиста.
У нападавшего был нож – подробности здесь.