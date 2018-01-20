Безработный мужчина и его сожительница напали на таксиста в Витебском районе

Новости Беларуси. Вечером 19 января в Витебском районе два пассажира потребовали у таксиста деньги. Водитель вышел на работу только второй день.

По информации УВД Витебского облисполкома, таксист подобрал попутчиков у железнодорожного вокзала. Пассажиры попросили доставить их в деревню Верховье. По прибытии в точку назначения клиент захотел отобрать выручку и напал на водителя с ножом. Водителю было нанесено несколько ударов в районе шеи и предплечья.

Пострадавший чудом сумел выбраться из автомобиля. Молодые люди скрылась на его машине.