Бешеную лису обезвредили милиционеры в Хойникском районе

Новости Беларуси. В Хойникском районе милиционеры обезвредили бешеную лису.

По информации УВД Гомельского облисполкома, местная жительница обратилась в оперативно-дежурную службу Хойникского РОВД утром одиннадцатого сентября.

Женщина рассказала, что на подворье она заметила лису, которая вела себя неадекватно и бросалась на домашнюю собаку. Хозяйка питомца попыталась прогнать дикое животное, но лиса ощетинила зубы, намереваясь броситься на женщину.

Правоохранители приехали на место инцидента. Женщина сказала, что лису уже удалось прогнать. Но милиционеры решили осмотреть и другие подворья, чтобы животное не напало на местных жителей.

Метавшуюся лису заметили в соседнем дворе. Внешние признаки указывали на то, что животное больно – у лисы была шаткость при передвижении и пена у рта.

В связи с сложившейся ситуацией правоохранители решили использовать огнестрельное оружие и обезвредить лису, потому что она угрожала безопасности и здоровью людей.