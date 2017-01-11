Глаза блеснули и он меня за грудь ухватил: почему в белорусских деревнях боятся выходить из дома

Новости Беларуси. Не сценарий из фильма, а реальная опасность. От Бреста до Гомеля десятки нападений волков на людей. Некоторые деревни на Полесье, как осажденные крепости: дикие животные ходят прямо по улицам – не щадят ни домашний скот, ни собак, ни, собственно, сельчан. И если до последнего времени волки хозяйничали только на юге страны,

то сейчас первые случаи стычек с животными уже отмечены в Витебской области.

Егеря приведены в ружье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ту ночь Иван Голуб помнит в мельчайших подробностях. Он вышел из дому на лай собак и в следующую минуту уже боролся за свою жизнь. Пенсионер и подумать не мог, что в 72 года ему предстоит в собственном дворе помериться силами с серым хищником.

Иван Голуб, местный житель:

Глаза блеснули он на меня и за грудь ухватил. А я его за глотку и повалил.

Бешеного волка зарубили спустя полчаса прямо посреди деревенской улицы.

Местные жители, услышав о волке, вышли на улицу с ножами и топорами. В ту ночь хищник зарезал в деревне шесть собак, лошадь и серьезно покалечил 4 людей. По воле случая пострадала и жена Ивана Голуба. Женщину волк настиг в другом конце деревни.

Валентина Голуб, местная жительница:

Смотрю на него и говорю: «Что ж ты с нами сделал? Ты ж нас порвал…» Боюсь на улицу выходить.

В деревне Рожное с хищником сражаются с начала зимы. Сюда волка толкает голод. А самая доступная добыча – домашние собаки. Их уже запирают в сараях по всему Полесью.

Пса Татьяны Дмитрук волки загрызли прямо на ее глазах.

Татьяна Дмитрук, местная жительница:

Услышали, как собака пищит. Муж сразу выбежал, а там три волка.

Волки двинулись на запад. В Кобринском районе стая серых загрызла два десятка собак. Только после этого удалось получить разрешение на отстрел. Уничтожить смогли троих, еще двое скрылись ранеными.

Весь юг страны превратился в настоящие волчьи тропы. Следы хищника повсюду.

Петр Бутрим, СТВ:

Недалеко от деревни охотники оставляют приманку. В нашем случае это целая лошадь. А в метрах 40 от нее специальная вышка для охотников. Эту местные установили в спешном порядке, как только начались набеги волка сразу на несколько окрестных деревень. Так называемая «засидка» – один из самых действенным способов отстрела хищника.

Волков боятся – во двор не выходить. Сегодня опасность может подстерегать не только в лесу, но даже на пороге собственного дома. Местные опасаются, что вслед за псами целью могут стать дети. Охотник с 50-летним стажем Михаил Колодей вспоминает: такими частыми гостями в деревне волки не были со времен войны.

Небывалая смелость «санитара» леса наблюдается и в соседней Польше.

На видео фотоловушки попала атака нескольких волков на большую семью зубров. Как известно, еще более опасным для человека может стать помесь волка с собакой.

Иван Концевич, охотник:

Говорят, что гибриды еще хуже, чем чистый волк. Они и по деревне ходят, и человека не так боятся.

Десятки охотников, казалось бы, усмирили и уменьшили стаю волков. В то же время уцелевшие не стали более сытыми. А значит, опасность все еще есть.