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На стройке в Минске погиб 21-летний арматурщик

09 января 2023 16:52
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Новости Беларуси. Смертельная травма на столичной стройке. Погиб 21-летний рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стройке в Минске погиб 21-летний арматурщик-1

Днем 9 января молодой человек, выполняя работы на высоте, упал с четвертого этажа строящегося жилого дома. От полученных травм он скончался на месте. Следствию стало известно, что арматурщик работал в неогороженном месте у края монолитной плиты. Со слов коллег, рабочий сбивал лед и упал.

На стройке в Минске погиб 21-летний арматурщик-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
По предварительным данным, арматурщик не был пристегнут страховочным тросом. Следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначено проведение необходимых экспертных исследований. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие случившемуся.

На стройке в Минске погиб 21-летний арматурщик-7

За нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть, возбуждено уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в 2023 году. На минувшей неделе на стройке «Минск-Мир» был смертельно травмирован 31-летний каменщик, который также упал с высоты четвертого этажа.

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# Гибель рабочего # происшествия # Екатерина Гарлинская # Новости Минска и Минской области

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