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Белорус спрятал в компьютерной мышке гашиш и пытался ввезти наркотик в страну

23 марта 2018 12:21
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Новости Беларуси. 23-летний белорус обвиняется в перемещении через границу наркотиков.  

Как сообщает УСК по Брестской области, инцидент произошёл 25 декабря прошлого года. 23-летний молодой человек был пассажиром автобуса «Варшава – Минск». Парень спрятал в компьютерной мышке и перевёз через границу гашиш. Общая масса вещества составила 3,37 грамма.  

Фигурант ранее не судим, молодой человек полностью признал свою вину. Обвиняемого заключили под стражу.  

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.  

Зимой 2018 года белорусские таможенники нашли семена конопли в плюшевых игрушках.  

Сотрудники таможни обратили внимание на «странно кривые швы» – подробности здесь.  

# происшествия # Наркотики

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