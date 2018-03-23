Белорус спрятал в компьютерной мышке гашиш и пытался ввезти наркотик в страну

Новости Беларуси. 23-летний белорус обвиняется в перемещении через границу наркотиков.

Как сообщает УСК по Брестской области, инцидент произошёл 25 декабря прошлого года. 23-летний молодой человек был пассажиром автобуса «Варшава – Минск». Парень спрятал в компьютерной мышке и перевёз через границу гашиш. Общая масса вещества составила 3,37 грамма.

Фигурант ранее не судим, молодой человек полностью признал свою вину. Обвиняемого заключили под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

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