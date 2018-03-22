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В Минске бензовоз столкнулся с легковушкой: никто не пострадал (ОБНОВЛЕНО)

22 марта 2018 21:07
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Новости Беларуси. 22 марта днём на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского бензовоз создал пробку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его водитель съехал с полосы и допустил столкновение с легковым автомобилем. Как нам уточнили информацию в компании перевозчика, в результате аварии на дорогу попала талая вода с примесью нефтепродуктов, которая скопилась в экологическом коробе бензовоза. Чтобы ликвидировать «топливную лужу», пришлось вызывать спасателей. К счастью, никто не пострадал.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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