В Минске бензовоз столкнулся с легковушкой: никто не пострадал (ОБНОВЛЕНО)

Новости Беларуси. 22 марта днём на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского бензовоз создал пробку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его водитель съехал с полосы и допустил столкновение с легковым автомобилем. Как нам уточнили информацию в компании перевозчика, в результате аварии на дорогу попала талая вода с примесью нефтепродуктов, которая скопилась в экологическом коробе бензовоза. Чтобы ликвидировать «топливную лужу», пришлось вызывать спасателей. К счастью, никто не пострадал.